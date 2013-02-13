مواطن مصري يشعل النار في نفسه داخل وزارة الكهرباء

في حادثة مشابهة لتلك التي أشعلت الثورة التونسية قبل عامين، وهي إحراق محمد البوعزيزي نفسه، أقدم مواطن مصري على إشعال النار في نفسة داخل مبنى وزارة الكهرباء في العباسية وسط القاهرة.



وأدت الحادثة إلى إصابة أحد أفراد الأمن في مبنى الديوان العام بالوزارة بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وذكر شهود عيان لـ"بوابة الاهرام" أن المواطن، طارق محمدين سلام، من محافظة السويس، استطاع دخول مبنى وزارة الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء، وهو يخفي في ملابسه زجاجة "بنزين"، كما كان يحمل طلباً للتعيين في إحدى شركات الكهرباء، إلا أن العاملين بالوزارة فوجئوا وبدون سابق إنذار بالمواطن يسكب البنزين على جسده أمام المكتب الإعلامي بالوزارة ويشعل النار في نفسه.

وأضاف شهود عيان: حاول أحد أفراد الأمن بالوزارة إنقاذ المواطن من النيران إلا أنه قام بإشعال النار في فرد الأمن بالوزارة، مما تسبب في إصابة الأخير.