"الإخوان" سيشاركون بمليونية "معاً ضد العنف" وسط رفض سلفي



أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر عن مشاركتها في مليونية "معاً ضد العنف"، التي دعت إليها الجماعة الاسلامية وحزب "البناء والتنمية"، فيما لا يزال التيار السلفي متمثلاً في حزب "النور" يرفض المشاركة.

وقالت الجماعة في بيان لها اليوم الأربعاء "إنها تثمن دعوة حزب "البناء والتنمية" إلى مليونية سلمية أمام جامعة القاهرة يوم الجمعة القادم 15 فبراير 2013م تحت عنوان "معًا ضد العنف" لاستنكار كل وسائل البلطجة من قتل المواطنين، والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب المؤسسات وتعطيل الإنتاج ومصالح الناس.

وأكد "الإخوان المسلمون" أن المصريين كانوا دوماً بناة حضارة وأهل إعمار، وما يحدث الآن من تخريب تحت غطاء سياسي وإعلامي، لا يمكن أن يمت إلى الوطنية المصرية العريقة بشيء.

لذلك فقد قرر "الإخوان المسلمون" المشاركة في هذه الفعالية مشاركة رمزية، نظرًا لتبني الجماعة استراتيجية التركيز على البناء والتنمية للمجتمع كله من خلال حملة "معاً نبني مصر".

وكانت الجماعة الإسلامية بمصر، ثاني أكبر تكتل إسلامي قد دعت إلى مليونية يوم الجمعة القادم تحت شعار "ضد العنف" أمام جامعة القاهرة. ودعت الجماعة الشيخ يوسف القرضاوي والداعية السعودي محمد العريفي للمشاركة في فعاليات تلك المليونية، وإلقاء كلمات أمام الجماهير المحتشدة.

وقال الشيخ عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية "للعربية.نت" أن "الجماعة اتصلت بمكتب الشيخ العريفي وأبلغته بدعوتنا له للمشاركة في هذه المليونية وكذا الشيخ القرضاوي، ولم نتلق رداً حتى هذه اللحظة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة".

وأوضح الشيخ عبدالماجد "أن المليونية ستدعو لوقف العنف في مصر ولا أعتقد أنها يمكن أن تتعرض لما يعكر صفوها مع وجود هذه الحشود المتوقعة".