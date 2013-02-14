الإفراج عن زكريا عزمي من مديرية أمن القاهرة



أعلن مصدر أمني مسؤول، الإفراج عن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي من مديرية أمن القاهرة.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أنه تم الإفراج عن عزمي مباشرة من ديوان عام المديرية بعد قيام ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة برئاسة اللواء جمال عبدالعال بالكشف عليه جنائياً والتأكد من عدم كونه مطلوباً على ذمة أي قضايا.

وكان المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد قرر مساء الأربعاء إخلاء سبيل عزمي بضمان محل إقامته، بعد تحقيقات مطولة استمرت معه عدة ساعات، في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن قيمتها مليون و850 ألف جنيه من مؤسستي "الأهرام" و"أخبار اليوم" الصحفيتين، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.