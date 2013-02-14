طائرة حربية إسرائيلية تقل 4 مسؤولين تصل مطار القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء الخميس طائرة حربية إسرائيلية وعلى متنها 4 مسؤولين إسرائيليين، وقالت مصادر إن المسؤولين الإسرائيليين سيجرون محادثات مع عدد من المسؤولين فى جهاز المخابرات العامة المصري.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، غادر مطار القاهرة الدولي، صباح الخميس، السفير الإسرائيلي لدى القاهرة يعقوب اميتاي، برفقة 3 من العاملين بالسفارة على متن طائرة شركة الطيران "آير سينا" الإسرائيلية، المتجهة إلى تل أبيب.

ووصل "أميتاي" مطار القاهرة الدولي وسط حراسة مشددة، ودخل عبر صالة كبار الزوار، وكان في وداعه عدد من أعضاء السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.