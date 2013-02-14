مهدي عاكف: بعض رجال "الحزب الوطني" المخلصين يعملون مع مرسي

أكد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس كل أبناء الحزب الوطني فاسدين، ولكن منهم الصالحون وأصحاب رؤوس الأموال الذين يعملون لصالح مصر، وأنه لن يقصى أحد منهم، ما داموا يعملون من أجل مصلحة هذا الوطن، مشيرا إلى أن منهم من يعمل الآن مع الرئيس محمد مرسي ورجل الأعمال حسن مالك.



وأضاف عاكف، خلال مؤتمر جماهيري لحزب الحرية والعدالة بالنادي الاجتماعي بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، الرئيس هو من يعلم مصلحة مصر، وإن كانت مصلحة مصر تقتضي العفو عن مبارك ورموز نظامه فليعفوا عنهم، وإن كانت تقتضي حبسهم فليظلوا في سجونهم.

وتابع: طالبت الرئيس مرسي أن يكون أكثر شدة وحزما، وألا يدخل قصر الرئاسة إلا ومعه مائة مستشار، ولكنه لم يدخل إلا بثلاثة فقط، رغم أن أوباما دخل البيت الأبيض بخمسه آلاف مستشار، مشيرا إلى أن السلطة لم تضف شيئا للإخوان.

وأكد وفق صحيفة "اليوم السابع" أن شعبية الإخوان لن تتأثر بالإعلام الذي وصفه بـ"الفاسد المضلل الكذاب"، كاشفا عن صفقة أمن الدولة والإخوان في انتخابات 2005 والتي كانت مقابل خروج عدد من رجال الجماعة من السجن، ومن بينهم عصام العريان، كما أسفرت أيضا عن فوزهم بـ88 مقعدا بمجلس الشعب.