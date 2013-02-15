البرعي: "الإنقاذ" لم تحسم موقفها من المشاركة بالحوار الوطني

قال الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين حزب النور السلفي وجبهة الإنقاذ الوطني، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار المشاورات.



وأضاف أن جبهة الإنقاذ الوطني لم تحسم موقفها النهائي بشأن المشاركة في جلسة الحوار الوطني المقررة الأسبوع المقبل.



وقال البرعي في تصريحات له مساء الخميس: "نود المشاركة في حوار وطني حقيقي، ونبحث مع الأحزاب السياسية الاتفاق على ضمانات جدية للحوار الوطني، ولم نتلق أية موافقة على الضمانات التي طرحناها للحوار الوطني".

