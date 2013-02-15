القاهرة تشهد حشدين: "كش ملك".. و"معاً ضد العنف"

تشهد القاهرة، الجمعة، مظاهرتين، واحدة لمناهضي الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان "التحرير" بوسط القاهرة تحت مسمى "كش ملك"، والأخرى لأنصار الرئيس المصري في محيط جامعة القاهرة بعنوان "معاً ضد العنف".

وقام عدد من المعتصمين المتواجدين بميدان التحرير، في الساعات الأولى من صباح الجمعة بتعليق العديد من اللافتات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور مرسي، للمطالبة بإسقاط النظام، وتزامناً مع المسيرات التي ستنطلق إلى محيط قصر القبة للمطالبة بإسقاط النظام.

وقام المتظاهرون بتعليق العديد من اللافتات على جميع أرجاء الميدان، ومن بينها "مش دافعين لا كهرباء ولا مياه ولا غاز حتى يسقط النظام"، و"على جدران البيت، أكتب مرسي جاي بزيارة زيت"، و"ولدنا ثوار وسنموت أحرار".

ومن ناحية أخرى، وفي ظل الاستعدادات الأمنية للمليونية التي دعت إليها الجماعة الإسلامية، واصلت قوات الأمن استعدادها المكثفة لتأمين المنشآت الحيوية بمحيط جامعة القاهرة وحديقة الحيوان وحديقة الأورمان.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة بالشوارع الجانبية المؤدية لمكان المليونية، وسط كثافة من الدوريات الأمنية، في خطة تولى تنفيذها كبار القيادات الأمنية.

