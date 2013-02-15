حبس المجند قاتل الطفل بائع البطاطا 15يوما على ذمة التحقيق

قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إن المجند الذى قتل الطفل عمر صلاح "بائع البطاطا" بطريق الخطأ بجوار محيط السفارة الأمريكية، محبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات، بقرار من النيابة العسكرية، منذ الإبلاغ عن الواقعة حتى الآن.

وأكد المصدر أن النيابة العسكرية مازالت تجرى تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وتنتظر تقرير الطبيب الشرعى، الذى لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

إعلان المسؤولية

وأمس الخميس، أعلنت القوات المسلحة المصرية مسؤوليتها عن مقتل الطفل عمر صلاح، بائع البطاطا، في محيط ميدان التحرير.

وجاء الإعلان بعد أيام من نشر قصة الطفل عمر صلاح وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الثورية بمصر وهو يرقد صريعاً بطلق ناري، واتهام وزارة الداخلية المصرية بقتله خلال التظاهرات التي تشهدها مصر منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي.