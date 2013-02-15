مصر تغمر أنفاق قطاع غزة بمياه الصرف الصحي

غمرت القوات المصرية أنفاق غزة بمياه الصرف الصحي في توجه لإغلاقها. وتستخدم الأنفاق لنقل البضائع إلى داخل غزة الواقعة تحت الحصار الإسرائيلي منذ سبع سنوات، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الجمعة.

وفوجئ سكان غزة بغمر شبكة الأنفاق التي تربطهم بمصر بالمياه من قبل القوات المصرية. وقال أحدهم: "كنا نعمل، واكتشفنا أن المصريين يغرقوننا".

ويمثل إغلاق الشريان الوحيد للحياة إلى غزة تهديداً لسكان القطاع، الذين اعتادوا الاعتماد على الأنفاق لتوفير متطلبات الحياة منذ بدء الحصار الإسرائيلي عام 2006.

ويرى بعض المراقبين في قرار الحكومة المصرية امتداداً لحملة تدمير الأنفاق التي عقبت هجوم رفح، والذي أسفر عنه مقتل عدد من الجنود المصريين، الأمر الذي لحقه تدمير عشرات الأنفاق.

وتستخدم شبكة الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر، لإدخال المستلزمات الغذائية والملابس ومواد البناء، بما نسبته 30% من المواد التي تدخل القطاع.

ويؤكد سكان القطاع أنهم سيستمرون في تحدي الحصار وبناء الأنفاق، مهما تطلب الأمر، باعتبار الأنفاق "مصدر الحياة"، على حد تعبير أحد سكان غزة.

