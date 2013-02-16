البرادعي: لا نسعى إلى تنحية الرئيس المصري

اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، أن على الرئيس محمد مرسي أن يصلح نفسه وأن يصبح ديمقراطيا، نقلا عن قناة "العربية"، السبت.

وقال البرادعي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه لا يريد من الرئيس أن يتنحى، معتبرا في الوقت نفسه أن "مصر الآن دولة فاشلة تتحول إلى دولة ميليشيات"، بحسب تعبيره.

وكشفت تسريبات في وقت سابق خلافا داخل قيادة جبهة الإنقاذ بين البرادعي، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر من جهة، وهما لا يدفعان صوب تنحية مرسي، وبين القيادي حمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي الذي يدعو إلى الخطوة.

وحل الصباحي ثالثا في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية، وراء مرسي، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وتتهم التيارات الإسلامية، قيادات جبهة الإنقاذ، بالعمل ضد الشرعية القانونية والدستورية التي جاءت بمرسي إلى مقعد الحكم عبر انتخابات رئاسية وصفت بالنزيهة.

ويقول المعارضون إن مرسي فشل في قيادة البلاد وفي إنجاز توافق وطني، وإنه يخضع لإرادة جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الجماعة ومرسي على السواء.