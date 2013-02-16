الداخلية المصرية تعين حراسة لـ"الشاطر" بعد تهديده

قرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، تعيين قوة من قسم شرطة مدينة نصر أول؛ لحراسة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ورود تهديدات لعامل البوفيه في شركة "خير زاد"، التي يملكها الشاطر في شارع مكرم عبيد، بإحراق مقر الشركة.

وقال عامل في شركة "خير زاد" يدعى معاذ محمد عبد الحكيم 28 عاما، في المحضر الذي تقدم به إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، بحسب ما نقلت "اليوم السابع"، إنه تلقى اتصالات هاتفية على مدار 3 أيام من أشخاص لا يعرفهم، رفضوا الكشف عن هويتهم، وأخبروه بأنهم سيحرقون مقر الشركة.

وأضاف العامل في بلاغه، أن المتهمين طلبوا منه أن ينقل رسالة إلى المهندس خيرت الشاطر، وهي "هنولع في كل حاجة خاصة بيك".

كما أوضح أن المتهمين كانوا يتصلون من هاتف له خاصية عدم إظهار الرقم، وأنه لم يتمكن من تحديدهم، وتم تحرير محضر، وتمت إحالته إلى المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة مدينة نصر أول، الذي طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن عامل البوفيه لم يذكر أرقام الهواتف المحمولة التي اتصل منها مجهولون، وهددوا بحرق الشركة. وأوضح المصدر أن ما حدث من الشاطر ما هو إلا مجرد حيلة لإجبار وزارة الداخلية على تعيين حراسة خاصة به، وليست للشركة.