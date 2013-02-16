قيادي في "الجماعة": من حقنا أخونة الدولة في مصر

أكد كارم رضوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أن "أخونة" الدولة حق لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم يطالبون بذلك دوماً، بعدما اختار الشعب المصري الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وهو أحد أفراد الجماعة.



وتابع موضحاً: "أخونة الدولة أصبحت "فوبيا" لدى البعض، أين هي الأخونة، نحن نطالب بأخونة الدولة، لأنها حقنا، لأن الشعب اختار الرئيس مع رجاله وفريقه وجماعته في انتخابات الصندوق".

وانتقد "رضوان" تصريحات "برهامي" حول دور الجماعة في تحجيم دور الدعوة السلفية، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، قائلا: "أخشى أن تكون القرارات التي تتخذها الدعوة السلفية هي السبب في تحجيم دورها وإحداث انقسام داخلها، ولا شأن لنا بذلك، نحن حريصون على مصلحة مصر".

وأوضح أن جماعة الإخوان تأمل أن يقوى دور الدعوة السلفية وغيرها من التيارات، لافتا إلى أن قرار حزب "النور" في لقاء جبهة الإنقاذ الوطني أحدث انقساما بين صفوف شبابها نظرا لرفضهم هذا القرار.