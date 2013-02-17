أبو الفتوح: مرسي لا يزال مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين، في حوار مع صحيفة إسبانية، إن الرئيس محمد مرسي لم يستقل عن جماعة الإخوان بعد، وإنه لا يزال مرتبطا بها.

وأضاف أبو الفتوح أنه يتعين على مرسي خوض حوار جاد مع الأحزاب الرئيسية ورموز المعارضة.

وأشار إلى أن حزبه قدم مبادرة لتشكيل لجنة من خمس قيادات معارضة، لكنه لم يجد استجابة.

ولفت أبو الفتوح إلى أنه شارك في الحوار الوطني الأخير الذي دعت إليه الرئاسة، لكنه سرعان ما غادر الاجتماع حين اكتشف أن المفاوضات بدون جدوى.

وخسر أبو الفتوح في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية.

وكان قد انفصل عن جماعة الإخوان عندما اتخذ خطوة الترشح للرئاسة بدون موافقة الجماعة.