نتائج الاجتماع المغلق بين عمرو موسى وأيمن نور

انتهى منذ قليل الاجتماع المغلق بين عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة بمكتب الأول بجاردن سيتي.



وأكد أيمن نور على هامش اللقاء أن هناك تطابقاً كبيراً في وجهات النظر بينه وبين موسى حول خطوتين رئيسيتين، هما تأجيل الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة ائتلافية للعبور بمصر من الأزمة الحالية.



وقال نور إنه "أعطى انطباعات لموسى عن لقائه بالرئيس محمد مرسي وما دار بينهما". بحسب ما ذكرت "اليوم السابع".



وأضاف نور أنه يكنّ كل التقدير والاحترام لموسى، مؤكداً أنه يسعى للمصالحة الوطنية ويتسم بروح التسامح السياسي ويحرص دوماً على العمل على تنمية السياسة المصرية.