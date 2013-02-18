أبوالعزايم: مرسي يسعى لأخونة الدولة من خلال حكومة فاشلة

اعتبر الشيخ علاء أبوالعزايم، القيادي الصوفي المصري وشيخ الطريقة العزمية، أن "الرئيس مرسي وجماعته يعملون على أخونة الدولة من خلال حكومة فاشلة ووزراء فاشلين".

وقال في حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية" مع الإعلامي محمود الورواري، إن "الرئيس الراحل أنور السادات عيّن رئيس الحكومة محمود فوزي وكان اختياره هذا بداية لحب الشعب المصري للرئيس الراحل أنور السادات، وهو عكس ما فعله محمد مرسي بتعيين رئيس حكومة من الإخوان".

واستبعد أبوالعزايم وقوع أي صدام بين الطرق الصوفية والإخوان المسلمين؛ "لأن الطرق الصوفية ليس لديها سلاح مثل الإخوان الذين تدرّبوا على استخدام السلاح"، حسب تأكيده. وقال إن العديد من أعضاء الطرق الصوفية لا يريدون العمل السياسي.

ووصف الاعتداء الذي تعرض له مؤخراً بـ"البلطجة من الإخوان"، مشيراً إلى أنه "من العيب أن يكون ولاء الألتراس للأهلي أو للزمالك وليس لمصر، وهو ما ينسحب على الإخوان المسلمين ذاتهم، حيث إن ولاءهم للجماعة وليس لمصر".

تأييد أحمد شفيق

وأشار إلى أن "الإخوان المسلمين تاريخهم دموي منذ بدء تكوين الجماعة، وهم دائماً ما ينكرون أفعالهم ولا يعترفون بها".

واعترف القيادي الصوفي بتأييده لأحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ "لأن شفيق تعلّم من درس حسني مبارك ولم يكن من الممكن أن يقوم بنفس الأفعال التي قام بها مبارك، ولم يكن ليفعل ما فعله مرسي والتشدّق بشرعية الصندوق وهدم البلاد".

وطالب الشعب المصري بـ"الوقوف وقفة صحيحة في الانتخابات المقبلة"، وأن يرفض الرشوة الانتخابية.

وفي سياق آخر، شرح أن عدداً أعضاء الطرق الصوفية يصل إلى ثلاثة ملايين، وبعد ضم المحبين والمتعاطفين يعلو هذا العدد ليتراوح بين 20 و30 مليون شخص. وأشار إلى وجود 100 طريقة صوفية، منها 78 طريقة مسجلة، و22 طريقة غير مسجلة.

ونفى أبوالعزايم أن يكون للطرق الصوفية أي موارد تمويل من الخارج. مشدداً على أن أحمدي نجاد ليس صديقاً له، وقد جاء إلى مصر من أجل إقامة علاقات طيبة مع الدول التي لها حدود مع إسرائيل.

زرع الفتنة بين الإخوان والشيخ أبوالعزايم

ومن جانبه، شدّد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في كفر الشيخ أيمن حجازي على أن الإخوان استنكروا الحادث الذي تعرّض له القيادي الصوفي، مضيفاً أن "كل الإخوان تربّوا على منهج التصوف، ونعلم قيمة وقدر الشيخ أبوالعزايم".

ونفى في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" أن يكون الإخوان دُعاة عنف؛ "لأنهم هم ورفاقهم مَنْ يتعرض للاعتداء في الوقت الحالي"، مؤكداً أن الإخوان لا يمكن أن يمارسوا العنف.

واستبعد حجازي أن تكون المحاضرة التي ألقاها الشيخ أبوالعزايم في كفر الشيخ سبباً في الاعتداء عليه، معتبراً أنه قد يكون هناك مَنْ يريد زرع الفتنة بين الإخوان والشيخ أبوالعزايم.