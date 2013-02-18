النيابة المصرية تحقق مع "أبو إسلام" لاتهامه بازدراء الأديان



أمر النائب العام المصري بضبط وإحضار أحمد محمد عبدالله، الشهير بـ"أبو إسلام" مالك قناة الأمة الفضائية، في البلاغ المقدم ضده من الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي يتهمه بازدراء الدين المسيحي والإساءة إلى المسيحيات بوصفهن عاهرات يذهبن لميدان التحرير، رغبة منهن في التعرض للاغتصاب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، استمعت النيابة لأقوال نجيب جبرائيل، في بلاغه المقدم ضد الشيخ أبو إسلام للتحقيق في اتهامه بازدراء الدين المسيحي وتكدير الأمن العام، والذي أكد فيها أن تصريحات الداعية المصري محرضة على الفتنة، وتزعزع استقرار البلاد، وتسيء إلى الدين المسيحي.

كما اتهم البلاغ أبو إسلام بسب الديانة المسيحية وإهانة عقيدتها ورموزها، وقيامه بتمزيق الكتاب المقدس، والدعوة إلى التبول على الإنجيل، كما أنه وصف نساء مصر، وخاصة المسيحيات – حيث أسماهن بـ"الصليبيات" - اللاتي يذهبن إلى ميدان التحرير للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، بأنهن يذهبن رغبة في أن يغتصبن، وأنهن عرايا وعاهرات وداعرات.

هذا وقدم عدد من الأشخاص عدة بلاغات ضد الشيخ أبو إسلام بتهمة وصفه نساء مصر بالعاريات أثناء تواجدهن في ميدان التحرير.

وقال مقدمو البلاغات إن الشيخ أبو إسلام أصر على وصف سيدات مصر بالعاريات أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" بقناة "دريم" الخاصة، مطالبين بسرعة استدعائه والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة إحالة البلاغات للتحقيق.

في نفس السياق، اعتبرت سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى، أن ما قاله الشيخ أبو إسلام عن المسيحيات في مظاهرات ميدان التحرير هو صناعة فتنة، وليس إثارتها.

وطالبت ناشد، كل الحقوقيين الشرفاء برفع دعاوى قضائية ضد أبو إسلام بتهمة السب والقذف، مؤكدة أن المتظاهرات لهن الفضل في تفجير الثورة، وكل المشاهد تؤكد وجود المرأة في هذه الثورة، فمن غير المقبول أن يشكك شخص في شرف واحترام النساء. مضيفة أنه من العار على الشيخ أن يصف نساء الثورة بأنهن عاريات أو شبه عاريات.