انتهاء تسجيل وتغيير بيانات الناخبين المصريين بالخارج اليوم

تنتهي مساء اليوم الاثنين الفترة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل الناخبين المصريين المقيمين بالخارج أو تغيير مقرهم الانتخابي بالخارج أو تأكيد تصويتهم في الداخل حال عودتهم إلى مصر.



وكان قد سمح بالتسجيل باستخدام الرقم القومي اعتباراً من الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني 2013 وحتى الاثنين 18 فبراير/شباط 2013 عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات لكل الناخبين المصريين المتواجدين بالخارج وسبق لهم استخراج رقم قومي.



وتتضمن شروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين وفق صحيفة "الشروق" المصرية أن يكون الناخب قد أتم 18 عاماً ميلادياً قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وأن يكون قد استخرج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وأن لا يكون قد لحق بالناخب أي من الموانع التي تحول دون مباشرة حقوقه السياسية.



وبلغ حتى الآن إجمالي عدد المسجلين من المقيمين بالخارج 652,153 ناخباً من بين ما يقدر بنحو 3 ملايين من المصريين المقيمين أو العاملين بالخارج.



ومن المنتظر أن يدعو الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب - التي يقضي الدستور الجديد ببدء إجرائها خلال شهرين من إقراره الذي تم في نهاية ديسمبر الماضي.