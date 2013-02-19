القبض على المتهمين بسرقة سيارة محافظ البنك المركزي



ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهمين بالسطو المسلح والاستيلاء على سيارة الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري.



وتم القبض على المتهمين بمنطقة كفر طهرمس، كما تم ضبط السيارة المسروقة الخاصة بالمحافظ بمنطقة شبرا، وقد تم الإيقاع بالمتهمين بعد ورود معلومات من مصدر سري تفيد بمكان اختفائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.



كما ضبط بحوزة المتهمين سيارة مسروقة يستخدمونها في ارتكاب جرائم السطو المسلح على السيارات وجار مناقشة المتهمين للتعرف على باقي الجرائم التي ارتكبوها، وأخطرت النيابة للتحقيق.



كان حادث السطو على سيارة محافظ البنك المركزي، أسفر عن مقتل أمين شرطة من الحراسات الخاصة وإصابة سائق السيارة والاستيلاء على سيارة جيب ملك مقاول تصادف مروره أعلى محور صفط اللبن ببولاق الدكرور.

