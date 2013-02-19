بيان للرئاسة المصرية ينفي وجود مخطط للإطاحة بوزير الدفاع

أصدرت مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر بياناً ردت فيه على ما تداولته بعض الدوائر الإعلامية ونسبته إلى مصادر عسكرية مسؤولة عن وجود مخطط للإطاحة بوزير الدفاع.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها على اعتزازها وثقتها بالدور الوطني للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، كما جددت تقديرها للقوات المسلحة المصرية وحيت عطاءها المستمر في حماية أمن الوطن وسلامته.

ودعت وسائلَ الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من أخبار، خصوصاً تلك التي تمس الأمن القومي المصري في الصميم.

فمعظم الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء حاولت فك طلاسم إشاعة إقالة وزير الدفاع.

فعنونت "المصري اليوم" في صفحتها الأولى: "رسالة الجيش وصلت الاتحادية" وهي رسالة تحذير على حد تعبير قيادات الأحزاب السياسية التي اعتبرت الاقتراب من المؤسسة العسكرية سعياً واضحاً إلى أخونة الدولة.

ونشرت الصحيفة أيضاً مقالاً بعنوان: "الجيش يكشر عن أنيابه"، ونقلت عن مصدر عسكري أن الترويج لإقالة السيسي هو بمثابة انتحار للنظام.

أما صحيفة "الشروق" فنقلت تصريحات الجيش تحت عنوان: "المساس بالسيسي انتحار للنظام السياسي القائم". ونقلت عن مصادر عسكرية قولها: لن نسمح بتكرار سيناريو إقالة المشير وعنان، إضافة إلى دعوات إلى الاحتشاد والعصيان، إذا ما تعرضت القيادات للإقالة.

وكان العنوان الأبرز لصحيفة "الوطن": "الشعب في عصيان.. والجيش للسلطة وقادتنا خط أحمر".