رئيس الأركان المصري: الجيش بعيد عن العملية السياسية



أكد الفريق صدقي صبحي صالح، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، أن الجيش المصري بعيد كلياً عن العملية السياسية في مصر، ولكنه يتابع كل ما تشهده الساحة في الداخل.



وقال صالح إن مصر الآن في حالة حراك سياسي نتيجة الثورة والديمقراطية وممارسة الحرية، لكن هذه الممارسة تحتاج لضوابط لتستطيع أن تصل للطريق السليم.



وأشار إلى أن الدعوة إلى الحوار من قبل مؤسسة الرئاسة ستأتي بنتائجها في القريب، وأكد أن الأحوال في مصر جيدة لكن الإعلام يقوم بتضخيمها قليلاً.



ومن جهة أخرى أشار قائد الأركان المصري إلى التعامل مع ملف سيناء باستراتيجية واحدة، وأن موضوع البؤر الإجرامية تم التعامل معها بالتعاون مع الشرطة المدنية، وتم القضاء على حوالي 99% منها.



وعن موضوع نتائج التحقيقات بشأن الجنود المصريين الذين قتلوا في رفح، قال صالح إن "التحقيقات لازالت جارية، وهذا الموضوع ليس بسيطاً".



وشدد على أن قواته تعمل على تأمين الحدود مع الجيران كما كانت قبل ثورة يناير. وأضاف أن الجيش سيستمر في هدم الأنفاق في حال هدّدت أمن البلاد.

