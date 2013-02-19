قرار بإحالة شفيق وبناته الثلاث في قضية أرض الطيارين

أحيل الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي المصري السابق، وبناته الثلاث شيرين ومي وأميرة، إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام وفق قرار صادر من المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيقات المنتدب في قضية أرض الطيارين خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، بمحكمة التجمع الخامس.



ووجهت النيابة العامة إلى شفيق تهمة غسيل الأموال بقيمة 30 مليون جنيه مصري.



وتضمن القرار إحالة كل من بنات شفيق إلى محكمة الجنايات مع بنات اللواء طيار خالد الدالي للقضاء.



كما أصدر الصعيدي قراراً بضبط وإحضار أحمد شفيق، ومحمد رضا عبدالحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبدالوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.



83 مليون جنيه لخزينة الدولة



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، بمحكمة التجمع الخامس. وأكد المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق، أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة، بينها 40 مليوناً قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.



وأوضح الصعيدي أن التحقيقات استمرت في هذه القضية لمدة 4 أشهر، وتضمنت أكثر من 15 ألف مستند، وتم استجواب 29 متهماً بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل، و خبراء الكسب غير المشروع.

وقال "إن قرار الإحالة شمل 11 متهماً، منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية، و6 من مجلس أعضاء النقابة و4 آخرين، وتم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهماً بعد أن تم جبر الضرر ورد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وفيلات وسداد ثمنها، وتضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد على 30 مليون جنيه، وارتكاب جرائم غسل أموال لشفيق".

وكان عصام سلطان، المحامي والبرلماني السابق، قد تقدم ببلاغ احتوى مستندات عديدة احتوت على وقائع فساد وإهدار أموال عامة في قضية أرض جميعة الطيارين.



واستمرت التحقيقات لعدة أشهر، حتى أثبتت النيابة صحة الاتهامات وتيقن لديها إدانته.



وقال الصعيدي إنه سيتم إبلاغ السلطات الإماراتية لتسليم الفريق شفيق بناء على قرار الإدانة ووفق الاتفاقيات المبرمة بين مصر والإمارات بخصوص تسليم المتهمين.

