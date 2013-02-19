وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث الوضع في سيناء

علمت "العربية" من مصادر موثوقة أن وفدا مصريا أمنيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل ليل الاثنين، لبحث التطورات الأمنية في سيناء، ومسألة تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وتثبيت التهدئة في القطاع.



وأضافت المصادر أن إسرائيل تتعاون في قضية تخفيف الحصار عن غزة، وتسمح بإدخال مواد بناء إلى القطاع.



يذكر أن وسائل إعلامية مصرية أعلنت أن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل القاهرة الأحد الماضي لإجراء مباحثات مع مسؤولين في المخابرات المصرية، وهو الوفد الإسرائيلي الثاني الذي يزور القاهرة في أقل من أسبوع.