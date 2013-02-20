إقالة السيسي وخلاف الإخوان و"النور" الأكثر تداولاً بصحف مصر



إشاعة إقالة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي التي نفتها الرئاسة والمؤسسة العسكرية، إضافة إلى الخلاف بين الإخوان والسلفيين، هما القضيتان الأكثر تداولاً في الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

فما زالت قضية السيسي وشائعات إقالته في الأوساط السياسية والعسكرية عنواناً بارزاً في الصحف المصرية.

رصدت صحيفة "الوطن" كواليس الصراع العلني بين الجيش والرئاسة، وقالت ضمن عناوينها: شائعات إقالة السيسي خرجت من المقطم.. غضب واحتقان في كافة المستويات العسكرية.. ومرسي يعتذر لوزير الدفاع.. حكومة مرسى تستعين بقوانين مبارك وتفاجئ الشعب بالضريبة العقارية.

من جهتها، اهتمت صحيفة "التحرير" بالخلاف بين الإخوان والسلفيين: الدعوة السلفية تفتح النار على مرسي وتوجه إليه خمسة اتهامات على رأسها تحويل مصر لعزبة للإخوان.. ونقلت صحيفة "التحرير" كذلك عن خبراء عسكريين استمرار محاولات الإخوان المسلمين لهدم القوات المسلحة.

أما صحيفة "الشروق" فأشارت إلى أسرار الاتصالات بين قصر الرئاسة ومكتب الإرشاد، ونقلاً عن مصادر إخوانية عنونت "الشروق": الرئيس وضع ملف الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت تصرف المرشد..

أما صحيفة "اليوم السابع" فعنونت على صفحتها الاولى: مستشار مرسي المقال يصف اتهامات الرئاسة بأنها إجرام واستخفاف بعقول الشعب.. والمفاجأة كما تقول الصحيفة: ياسر علي روى قصة الإطاحة بالمشير وعنان في لقاء مع إعلاميين كبار، بينهم رئيس تحرير "اليوم السابع".