القوى السياسية بالإسماعيلية تبدأ اليوم تفعيل العصيان المدني

قررت القوى السياسية بدء العصيان المدني اليوم الأربعاء، بوقفات احتجاجية أمام مبنى محافظة الإسماعيلية ومجلس المدينة بشارع رضا ومبنى الإرشاد، وذلك تضامنا مع أهالي بورسعيد في العصيان المدني، وللمطالبة بتحقيق مطالب جبهة الإنقاذ الوطني بإقالة حكومة قنديل وضمانات كافية لنزاهة انتخابات البرلمان القادمة.

وكانت القوى السياسية وجبهة الإنقاذ قد عقدت اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، بمقر حزب الوفد، حيث تم الاتفاق على العصيان ودعوة المواطنين للمشاركة، على أن يبدأ العصيان بشكل فعلي أول مارس في جميع المنشآت وخلال الثمانية أيام القادمة تكون هناك وقفات احتجاجية أمام بعض المنشآت الحيوية بالمحافظة.

وكانت بعض الحركات الشعبية قد أعلنت أمس وفق صحيفة "اليوم السابع"، المشاركة في العصيان، منها حركة شباب 6 إبريل المستقلة وكفاية وحركة مصر الأفضل ومكتب ائتلاف شباب الثورة وعدد من النشطاء، وتنضم إليهم جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من شباب الأحزاب.

