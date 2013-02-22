الكويت تعتقل 3 مصريين ينتمون إلى "الإخوان" لتهديد أمن الدولة



ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على ثلاثة مصريين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية، فإن المصريين الثلاثة الذين يعتقد أنهم ضمن خلية إخوانية, كانت تعتزم القيام بعملية تهدد أمن وسلامة أمير البلاد، وقد تم العثور بحوزتهم على منشورات سرية.

وذكرت الصحيفة أن الخيط الأول الذي أدى للوصول إلى الثلاثة كان عبارة عن معلومات سرية وردت لرجال أمن الدولة في العاصمة عن وجود مصري يحمل منشورات خطيرة تمس أمن البلاد وتتضمن تهديداً لسمو الأمير، فتمت مراقبته بشكل دقيق وتم إيقافه وتبين أنه مصري ويعمل سائقاً.

وبتفتيش سيارته عثر على بعض المنشورات. ولدى سؤاله عن البقية قال إنه ألقاها في إحدى الحاويات بعد إحساسه بأنه مراقب. وبالاستفسار عن سبب حمله هذه المنشورات التي تتحدث عن عملية سرية سيتم تنفيذها قبل موعدها بـ14 ساعة، انهار وأبلغ عن اثنين لهما علاقة بهذه المنشورات.

فأرسل فريق لإحضارهما وآخر لجلب الكمية الملقاة في الحاوية ولدى وصول الآخرين تبين أن الأول يعمل مسؤولاً بإحدى الشركات والآخر سائق. وجرت إحالة الثلاثة الى الإدارة العامة وخلال التحقيقات معهم في البداية التزموا الصمت، وبعد تكثيف الأسئلة لهم بدأ كل منهم يلقي الاتهامات باتجاه الآخر. كما أشارت التحقيقات إلى أن هناك اعتقاداً بوجود علاقة بين الثلاثة ومنشوراتهم بخلية "إخوانية" في الكويت.

يُذكر أنه قد تم إلقاء القبض على 10 مصريين مقيمين في الإمارات بداية العام الحالي بتهمة الانتماء إلى خلية إخوانية تقوم بتجنيد أفراد من الجالية المصرية.