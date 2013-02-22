حسين عبدالغني القيادي بـ"جبهة الإنقاذ" ينفي استقالته منها

العربية.نت

نفى حسين عبدالغني، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، ما جاء على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بأنه قدم استقالته من جبهة الإنقاذ، وذلك لفشلها وتشتتها، مؤكداً أنه لم ينسحب من الجبهة.

وقال عبدالغني "هذا عار تماماً عن الصحة ويأتي كجزء من حملة تشويه لشخصي، وسبق أن تم فتح حساب خاص لي، وتم كتابة أشياء مغلوطة به، وهذا التصرف نوع من عدم الاستقامة الأخلاقية والمنافسة السياسية غير الشريفة".

وأوضح عبدالغني أن هذا جزء من حالة تشويه متعمدة لشخصه، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عنها، "نظراً للخلاف في الرأي معهم"، بحسب قوله.

وأشار عبدالغني إلى أن تلك محاولة من محاولات لم تتوقف، فقد تم اقتطاع جزء من فيديو بصوت جمال مبارك يقول لي رد إنت يا حسين، وتم فصله عن سياقه الأساسي في محاولة لتشويه صورتي، وتناسوا أنني وقفت بجانبهم في قضية خيرت الشاطر وحسن مالك، وتم إلقاء القبض عليّ في عهد النظام السابق على أيدي رجال حبيب العادلي.

وكانت تغريدة نشرت على حساب منسوب لعبدالغني على "تويتر"، كتب فيها "أعلن استقالتي من جبهة الإنقاذ الوطني، لأنها أثبتت فشلها وتشتت كل من فيها (المركب اللي ليها أكثر من ريس بتغرق وأتمنى منهم تصحيح المسار)".

وأكد عبدالغني، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، عبر تغريدة له على "تويتر" أنه "لا يمكن أن نخوض الانتخابات، ونتحدث عن مقاعد في ظل وجود نظام ديكتاتوري ودماء المصريين في كل شوارع مصر".