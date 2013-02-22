24 حزباً وحركة سياسية تتظاهر ضد الإخوان والنائب العام

حاول عدد كبير من المتظاهرين أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، ضمن فعاليات مليونية محاكمة النظام عصر الجمعة، تحطيم زجاج سيارة أمن مركزى خلال مرورها قرب مقر دار القضاء العالي، اعتراضاً على استمرار استخدام الأمن للعنف في التعامل مع المتظاهرين.

وفي سياق متصل يتواجد عدد كبير من المتظاهرين للمشاركة في مليونية محاكمة النظام، التي دعا إليها 24 حزباً وحركة سياسية، للمطالبة بمحاكمة الإخوان، وإقالة النائب العام. وألهبت الهتافات المناهضة للنظام الحماس بين المتظاهرين أمام مكتب النائب العام، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الجمعة.

ووصل إلى دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو، عصر الجمعة، مسيرة تضم المئات من أعضاء رابطة ألتراس ثورجي، وعدداً كبيراً من أعضاء حركة شباب 6 أبريل، للمشاركة بالمليونية.

ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر، وشعار الرابطة، وشعار حركة 6 أبريل، كما حملوا صور الضحية أحمد جابر الشهير بـ"جيكا" عضو حركة 6 أبريل، مرددين العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص له، والمناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، ومنها "حي حي البلتاجي دورك جي"، و"يسقط يسقط حكم المرشد" و"جابر جيكا مات مقتول ومرسي هو المسؤول"، كما رددوا العديد من أغاني الألتراس.

وتشمل فعاليات الجمعة، تنظيم 3 مسيرات، من دوران شبرا إلى دار القضاء العالي، ومسيرة ثانية من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، والمسيرة الثالثة الأخيرة من السيدة زينب إلى مكتب النائب العام.

وقال الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، خلال المؤتمر الصحافي بمقر نقابة الصحافيين، أمس الأربعاء، إن "جبهة الإنقاذ" لها موقف من النظام الحاكم والقوى الثورية لها موقف آخر، داعياً الجميع إلى التظاهر السلمي بعيداً عن العنف.