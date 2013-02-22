3 مسيرات لدار القضاء العالي في مليونية "محاكمة النظام"

قرر 24 حزباً وحركة سياسية تنظيم 3 مسيرات، ضمن فعاليات جمعة "محاكمة النظام" اليوم الجمعة، متجهة من دوران شبرا إلى دار القضاء العالي، ومسيرة أخرى من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، والمسيرة الأخيرة من السيدة زينب إلى مكتب النائب العام.

وقال الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، خلال المؤتمر الصحافي بمقر نقابة الصحافيين، أمس الأربعاء، إن "جبهة الإنقاذ" لها موقف من النظام الحاكم والقوى الثورية لها موقف آخر، داعياً الجميع إلى التظاهر السلمي بعيداً عن العنف، و"شعارنا في المليونية سلمية التظاهر"، مؤكداً أنهم يدعمون العصيان المدني في بورسعيد.

وأشار، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، إلى أن العصيان السلمي هو الحل الوحيد لمواجهة النظام، ويجري التنسيق بين كل القطاعات العمالية، للإعلان عن عصيان مدني داخل القاهرة الكبرى.

كما أشار حرب إلى أن القوى السياسية المشاركة في مليونية "محاكمة النظام"، ستضم مسيرات من ميدان التحرير والسيدة زينب ودوران شبرا إلى مكتب النائب العام، عقب صلاة ظهر الجمعة، للمشاركة في المليونية، والمطالبة بمحاكمة نظام الرئيس مرسي.

