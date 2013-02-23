أبو إسلام يسلم نفسه للتحقيق معه بتهمة سب قبطيات مصر

وصل الشيخ أبو إسلام، مالك قناة الأمة الفضائية، إلى مقر دار القضاء العالي صباح اليوم السبت، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف نساء وأقباط مصر على شاشة قناته الفضائية.

وحضر العشرات من أنصار أبو إسلام أمام مكتب النائب العام، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة ببراءة الشيخ أبو إسلام، مرددين هتافات وشعارات ضد النائب العام، منها: " قادم قادم يا أبو إسلام.. يا نائب عام يا ملاكي". فيما فرضت أجهزة الأمن، طوقاً أمنياً حول مقر النيابة، ومنعت دخول أنصار أبو إسلام إلى دار القضاء العالي.

وكان نجيب جبرائيل، المحامي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع الشيخ أبو إسلام، فيما قاله على قناة الأمة ووصفه نساء الأقباط في مصر بالـ "الداعرات"، وتم تحويله للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

