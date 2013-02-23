الرئيس المصري يعدل موعد انتخابات مجلس النواب

أعلن أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المصري، السبت، أن الرئيس محمد مرسي سيعدل موعد بدء انتخابات مجلس النواب بعد طلبات من أعضاء مسيحيين بمجلس الشورى.

وكان أعضاء مسيحيون بالمجلس احتجوا على موعد بدء الانتخابات الذي أعلنه مرسي الخميس، وذلك لتزامنه مع أعيادهم.

وقال فهمي أمام مجلس الشورى إن "الرئيس محمد مرسي استجاب لرغبات نواب المجلس الأقباط والكنيسة بتغيير موعد الانتخابات القادمة لمجلس النواب".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية، قولها "يجري بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى المواعيد الجديدة، وسيصدر قرار رئاسي في هذا الصدد في شكله النهائي خلال ساعات".