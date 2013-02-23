حماس بعثت برسائل غاضبة إلى الرئيس محمد مرسي

أشار تسفي برئيل، محرر الشؤون العربية في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إلى أن السبب الرئيسي وراء ما أسماه التوتر الحاصل بين مؤسسة الرئاسة من جهة والجيش المصري من جهة أخرى، هو قيام الخبراء العسكريين بتدمير الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة دون الرجوع للرئيس.

وأوردت الصحيفة أن الخبراء العسكريين في القاهرة دمروا الأنفاق بصورة يستحيل هندسيا معها أن تعود للعمل من جديد، الأمر الذي أغضب حركة حماس وبشدة، وهو ما دفعها إلى إرسال رسالة، - تشير إلى أن قيام الجيش بتدمير الأنفاق يمس وبصورة سلبية بسكان قطاع غزة ويساعد إسرائيل.

كما أوضحت بحسب ما نقلت "الأهرام" المصرية، أن السبب الرئيسي وراء الخلاف بين الرئاسة المصرية والجيش بدأ في نهاية العام الماضي، وتحديدا مع إقرار الدستور، وعند هذه النقطة تحديدا أشارت إلى أن "وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بادر إلى لقاء مع قادة حركات المعارضة لبدء حوار وطني معها، ورأى الرئيس محمد مرسي في هذه الخطوة تدخلا لا يطاق في إدارة شؤون الدولة، وطلب من السيسي عدم عقد اللقاء، واستجاب السيسي ولكنه لم يصمت، حيث عاد بعدها بعدة أسابيع ليحذر علانية من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى انهيار مصر".

الأهم من هذا أن الرئيس، وعندما بادر إلى عقد حوار مع حركات المعارضة، اصطدم باشتراط جبهة الإنقاذ حضور هذا الحوار أن تكون قيادة الجيش حاضرة ومشرفة عليه، الأمر الذي أغضب الرئيس الذي رأى في هذا الطلب مسا خطيرا بمكانته، بل ومحاولة لإقامة مرجعية بديلة من خلال الجيش.

وفي هذا السياق، تشير إلى أنه "نتيجة لما سبق تصاعد الشك والخلاف بين الرئاسة والجيش، حتى إن بعضا من قادة الإخوان المسلمين حذروا الرئيس من أنه إذا لم يكبح تدخل الجيش في الحياة السياسية، فإنه قد يجد نفسه معرضا لانقلاب عسكري من الممكن أن يحصل في أي وقت".

وفي النتيجة تشير "الأهرام" إلى أن ما كتبه برئيل مهم لعدة أسباب، أبرزها أنه يكرر الراوية الإسرائيلية التي ترصد عملية تطهير سيناء من أنفاق التهريب، وهو التطهير الذي يقوده الجيش المصري وتتابعه تل أبيب أولا بأول، والأهم من هذا أنه يكشف حصول مراسلات سياسية بين حركة حماس والرئيس محمد مرسي، وهي المراسلات التي أعلنت من خلالها الحركة غضبها من تصدي الجيش المصري لعمليات التهريب التي ترتكز على تهريب الوقود والسلاح.

