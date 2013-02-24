ممدوح شاهين ينتقد تدني مكافأة "شهداء القوات المسلحة"

انتقد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، تدني مكافأة "شهداء القوات المسلحة مقارنة بشهداء ثورة 25 يناير".

وقال شاهين خلال جلسة مجلس الشورى أثناء مناقشتها مشروع قانون بزيادة معاشات القوات المسلحة: "إن معاشات القوات المسلحة ليست معاشات استثنائية أو مبالغ فيها بل هي ذاتها معاشات المدنيين".

وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس هو لزيادة معاشات القوات المسلحة أسوة بالزيادة المقررة للمدنيين.

وانتقد شاهين خلال الجلسة تدني مكافأة "شهداء القوات المسلحة"، والتي تقدر بنحو 20 ألف جنيه فقط، في حين أن مكافأة "شهداء ثورة 25 يناير" بلغت 100 ألف جنيه.