وزير الأوقاف المصري: الدعوة للعصيان المدني حرام شرعاً

أفتى الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف المصري، بأن "الدعوة للعصيان المدني في المدن المصرية حرام شرعاً".

وتابع عفيفي، في بيان رسمي نقلته وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، أن "الإسلام يرفض تماماً كل دعوات التخريب والعنف وتعطيل مصالح الناس بالقوة، وكل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين أياً كانت الأسباب"، كما ذكرت "الشروق" المصرية.

واعتبر أن المستفيد الوحيد من الدعوة للعصيان المدني وتعطيل مرافق الدولة هم "أعداء الوطن، الذين يحلمون بوقف مسيرته نحو إعادة البناء والتخلص من نظام فاسد".

وناشد وزير الأوقاف، في بيانه، مواطني مصر الشرفاء بعدم الانسياق وراء هذه "الدعوات المضللة والمخربة"، مشيراً إلى أن تحقيق المطالب المشروعة يكون بالحوار والطرق السلمية وليس بالعنف والتخريب.

جاء ذلك فيما تشهد القاهرة وعدد من المدن تحركات رامية من جانب معارضين لفرض العصيان المدني، وذلك في تصعيد للاحتجاجات على سياسات نظام الرئيس محمد مرسي.