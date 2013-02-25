"النور" ينضم للقوى الإسلامية ويعلن مشاركته في الانتخابات



قال بسام الزرقا، القيادي في حزب "النور" السلفي المصري، إن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة لاستكمال البناء السياسي مشترطاً في الوقت نفسه توفير الضمانات الكافية لإجراء العملية الانتخابية.

هذا ودعا حزب "النور" جميع القوى السياسية للمشاركة من أجل الحفاظ على البلاد والخروج من الأزمة الراهنة، مطالباً بضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.

وقال الزرقا خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: "نحتاج إلى إعادة مؤسسات الدولة ونحتاج إلى برلمان ومحليات"، مشيراً إلى أن استكمال مؤسسات الدولة هو علاج لمشكلة الأمن التي ستكون عناصر أساسية لحل الأزمة السياسية، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وطالب الزرقا بضمانات واضحة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن "الوزارات المتعلقة بالعملية الانتخابية والجهات المختصة، مثل الجهاز الإداري للدولة وزارة التنمية المحلية والطقم المدني، يجب أن تلتزم الحيادية ولا تكون مع أحد أو ضد أحد"، مؤكداً أنه لو تم الاستجابة للمبادرة التي طرحها حزب النور لتوافرت الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.

وبالنسبة للتحالفات الانتخابية قال الزرقا: "أعلنا مراراً وتكراراً أن تحالفات حزب النور ستكون مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فقط، ونعني بالمرجعية الإسلامية عدم رفض الشريعة الإسلامية بطريقة مباشرة أو بطريقة غير صريحة"، مشيراً إلى أن شرط التحالفات "أن يوجد تقارب بين استراتيجيات وأفكار مَنْ سنتحالف معهم".

ونفى ما تردد عن أن حزب "النور" تحالف مع أحزاب ليست ذات مرجعية إسلامية، مضيفاً أن "مصر سفينتنا جميعاً وعلينا أن نتكاتف لرفعها".

وأشار الزرقا إلى أن "النور" لا يمانع من الرقابة الدولية على الانتخابات، مؤكداً أن "الرقابة الدولية لا تضرّنا، وليس لنا اعتراض عليها".