قيادي بـ"الإنقاذ": برلمان 2013 سيكون مقبرة حكم "الإخوان"

أكد د. عزازي علي عزازي، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" أن برلمان 2013 في مصر سوف يكون مقبرة حكم "الإخوان" كما كان برلمان 2011 مقبرة "الحزب الوطني" المنحل الذي أسقطته الثورة المصرية في يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت "جبهة الإنقاذ الوطني" قد أعلنت اليوم الثلاثاء بشكل حاسم مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أبريل/نيسان المقبل وكذلك مقاطعة كافة دعوات الحوار الذي دعت إليه الرئاسة المصرية.

وقال د. عزازي "للعربية.نت" إن اجتماع الجبهة استغرق أكثر من ثلاث ساعات وأسفر عن هذين القرارين.

وأوضح د. عزازي "أن حيثيات رفض الجبهة للحوار ومقاطعتها للانتخابات تتلخص في أن الدولة المصرية تم اختطافها من قبل جماعة "الإخوان"، ولذلك نحن نسعى لعودة الدولة لأبنائها وثوارها من خلال تقديم برنامج وطني سوف تطرحه الجبهة على الشعب المصري في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتشكيل حكومة وطنية موازية للحكومة الحالية".

وأضاف "أن الرئاسة أعلنت في حوار تليفزيوني دعوتها للقوى السياسية للحوار بطريقة مهينة وفي استخفاف بعقول الناس جراء هذا الحوار الذي تم في الفجر".

وتابع د. عزازي "أن البرنامج الذي ستعلن عنه الجبهة بعد غد الخميس سيكون بديلاً موضوعياً عن سياسات الرئاسة والحكومة اللتان تتحكم فيهما جماعة "الإخوان المسلمين"، ما أصاب البلاد بالعشوائية في كل المجالات، وسنعرض هذا البرنامج على الجماهير وفي نفس الوقت سوف تدعم الجبهة كافة الاحتجاجات السلمية، كما أن الجبهة لن تتقدم بأي مشاريع أو اقتراحات على الرئاسة بعد اليوم، حيث استنفدت الجبهة كافة الطرق للتواصل مع الرئاسة، ورفضنا القاطع للحوار والانتخابات ينبع من رفض الرئاسة لكافة مطالب القوى السياسية التي سبق وأن أعلنتها".