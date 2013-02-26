"الحرية والعدالة": شائعات إقالة وزير الدفاع تهدف إلى الفتنة

أصدر حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، بياناً تطرق فيه إلى ما تردد في الآونة الأخيرة من تسريبات وشائعات تتعلق بنية الرئيس المصري محمد مرسي إقالة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي.

وأشار البيان إلى أن الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة تهدف إلى إيقاع الفتنة بين الأحزاب السياسية وقيادات جيش مصر العظيم.

وقال إن الحزب يؤكد على مواقفه الثابتة الخاصة باحترام القوات المسلحة المصرية، وأضاف البيان أن الحزب يدرك الدور الإيجابي الذي لعبه الجيش المصري في نجاح ثورة 25 من يناير/كانون الثاني.

وقال البيان إن الحزب يجري تحقيقاً فيما نسب لأحد أعضائه حول ملابسات حادث رفح الإجرامي، كما أكد الحزب رفضه أي مساس أو تعريض بقادة القوات المسلحة.

وأهاب حزب "الحرية والعدالة" بجميع السياسيين وقادة الفكر والرأي بالحرص على استقلالية جيش مصر وعدم استخدام اسمه في مضمار المنافسات السياسية.