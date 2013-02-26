19 قتيلاً في سقوط منطاد سياحي بمدينة الأقصر المصرية



قرر محافظ الأقصر وقف كل رحلات المنطاد السياحي بعد الحادث الدامي الذي أودى بحياة 19 شخصاً على الأقل، أغلبهم سياح غربيون وآسيويون، في انفجار منطاد كان يحلق فوق منطقة الأقصر التاريخية في جنوب مصر، في حادثة تسجل أكبر حصيلة للقتلى منذ حوالي عشرين عاماً.

هذا وقررت السلطات المصرية إرسال طائرة لنقل ضحايا سقوط المنطاد السياحي بالأقصر بعد تصريح النيابة العامة تسليم الجثث إلى سفارات بلادهم في القاهرة، كما شكلت وزارة السياحة لجنة لمتابعة الحادث.

وكان المنطاد الذي يحمل 21 سائحاً قد سقط فجراً من ارتفاع يقدر بحوالي 300 متر وسط مزارع القصب بالبر الغربي بالأقصر بعد دقائق من إقلاعه في رحلة جوية سياحية، وتبين أن سبب السقوط هو اشتعال الغاز بالمنطاد أثناء الطيران.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط "المصرية الرسمية عن محافظ الأقصر، عزت سعد، أنه قرر "إيقاف شركات البالون عن العمل وعدم القيام بأي رحلات جوية عبر المنطاد السياحي بالمحافظة".

وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، خالد الخطيب، إن عدد القتلى وصل إلى 19 شخصاً.

وأوضح الخطيب أن القتلى هم 4 يابانيين، و9 صينيين، وفرنسيان، ومجري، وبريطانيان، إضافة إلى مواطنة مصرية، مشيراً إلى أن "هذا الحصر تم وفقاً للبيانات الواردة من الشركة المسؤولة عن الرحلة ومديرية الصحة بالأقصر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

قطع "خرطوم" غاز الهيليوم

هذا وكشفت التحقيقات المبدئية للنيابة العامة بالأقصر، أن الطيار قائد المنطاد عندما حدد موقع الهبوط عقب انتهاء الرحلة، وقرر الهبوط، قام بتوجيه الفريق المعاون له بالتوجه نحو مكان الهبوط لانتظاره، وحين ألقى الطيار لمعاونيه حبلاً لسحب المنطاد الذي كان قد اقترب من الأرض قطع "خرطوم" غاز الهيليوم المتصل بموقد المنطاد، مما أدى لاشتعال النيران به.

وأضافت التحقيقات أن تيارات الهواء تسببت في ارتفاع البالون لأعلى مرة أخرى، مما أدى لفشل الضحايا في الهروب من النيران، حيث سقط البالون على الأرض، وتوالى انفجار أسطوانات غاز الهيليوم.

رحلات البالون تسير وفق التعليمات الدولية

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني قوله، إن التحقيقات التي تجريها الوزارة بشأن حادث المنطاد قد بدأت بالفعل، وستستمر عدة أيام حتى تصل الجهات الرسمية لتفاصيل أدق وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير أم لا.

وأوضح المصدر أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادث وقع دون أن يكون هناك "حتى الآن" أي خلل أو تقصير في إجراءات الأمان والسلامة، مؤكداً أن المنطاد مصرح له بالعمل وينتهي ترخيصه في أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، قال المصدر إن وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني تؤكدان أن رحلات البالون تُسيّر وفق التعليمات الدولية التي تتعامل بها كل دول العالم، وأن السلطة كانت قد أصدرت مؤخراً عدداً من الضوابط الخاصة بعمل رحلات البالون في مصر لتساير الضوابط الدولية المحددة لعمل البالون الطائر.