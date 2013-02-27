برلماني سابق: زيارة الرئيس مرسي لبورسعيد على جثتنا



قال عضو مجلس الشعب السابق البدري فرغلي، إن شعب بورسعيد لن يسمح للرئيس محمد مرسي بدخول المحافظة، مضيفاً: "لن نسمح بدخول الرئيس إلى محافظة بورسعيد إلا على جثثنا".

وأوضح فرغلي خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لحزب "التجمع"، أن ما تردد عن زيارة الرئيس للمحافظة قريباً لن يتحقق، لأنه شخص غير مرغوب فيه، ولم يحقق أهداف ومطالب الثورة، ووصف المتظاهرين بالبلطجية، وذلك بحسب ما ورد في "بوابة الأخبار".

وأضاف فرغلي أن جماعة الإخوان تعمل من أجل مصالحها الخاصة في التمكين وأخونة جميع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأفعال، وسيكون رده قاسيا على ما يحدث الآن في بورسعيد من أدوات للعصيان المدني، مطالباً الشعب أن يساندهم من أجل ردع الإخوان وإنقاذ البلاد منهم.