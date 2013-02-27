علاء وجمال مبارك يردان هدايا بقيمة 11 مليون جنيه

أبدى نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، استعدادهما لسداد مبلغ 11 مليون جنيه لمؤسسة "أخبار اليوم" المصرية، قيمة هدايا حصل عليها خلال 3 سنوات من عام 2008 إلى 2011 كل من مبارك وحرمه سوزان ثابت وعلاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.

وانتقل محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، أمس الثلاثاء، إلى سجن طرة للاستماع إلى أقوال النجلين فيما يتعلق بقيمة هدايا "أخبار اليوم".

وقامت النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أثناء جلسة التحقيق بسجن طرة باتخاذ إجراءات تصحيح توقيع علاء مبارك بسحب 9 ملايين جنيه من حساباته الخاصة المتحفظ عليها لسدادها لمؤسسة "الأهرام".

وكان البنك المركزي قد أبلغ النيابة بوجود خطأ في توقيعه السابق، وطلب ضرورة الحصول على توقيعه من جديد، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية، الأربعاء.

وخضعت أسرة مبارك لتحقيقات تتناول الهدايا التي كانت تحصلت عليها من ميزانيات مؤسسات إعلامية مصرية.