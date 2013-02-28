أسر ضحايا حادث المنطاد تصل إلى القاهرة للتعرف إلى الجثامين

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، قادمين من العاصمة اليابانية، أهالي عدد من ضحايا منطاد الأقصر، الذي سقط الثلاثاء الماضي، مخلفاً ١9 قتيلاً من السائحين.

وجاءت الأسر اليابانية على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من طوكيو، ورافقهم على نفس الرحلة مندوب من الجوازات والهجرة بطوكيو للتعرف إلى جثامين الضحايا.

وكان في استقبال الوفد عدد من العاملين بالسفارة، ومن المقرر أن ينتقل الوفد إلى عدد من المستشفيات التي تم نقل الجثامين إليها، للتعرف إلى ذويهم، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأظهرت صور سابقاً لحظة سقوط المنطاد الذي أدى إلى مقتل 19 سائحاً، فجر الثلاثاء الماضي. وبدأت دقيقتان من الرعب باندلاع النيران التي تحولت إلى كتلة من اللهب ثم تصاعد الدخان من المنطاد الذي هوى على مسافة 1000 قدم مصطدماً بالأرض، ولم ينجُ من الحادث سوى سائح بريطاني وطيار المنطاد المصري.

وقرر محافظ الأقصر على إثر الحادث وقف كل رحلات المنطاد السياحي. وأرسلت السلطات المصرية طائرة لنقل ضحايا سقوط المنطاد السياحي بالأقصر بعد تصريح النيابة العامة بتسليم جثث السائحين إلى سفارات بلادهم في القاهرة، كما شكلت وزارة السياحة لجنة لمتابعة الحادث.

وأكدت السلطات المصرية أن الحادث لا يتصل بأي عمل إجرامي أو إرهابي.

وكان المنطاد الذي كان يحمل 21 شخصاً قد سقط فجر الثلاثاء وسط مزارع القصب بالبر الغربي بالأقصر بعد دقائق من إقلاعه في رحلة جوية سياحية، وتبين أن سبب السقوط هو اشتعال الغاز بالمنطاد أثناء الطيران.

والقتلى هم 4 يابانيين، و9 صينيين، وفرنسيان، ومجري، وبريطانيان، إضافة إلى مواطنة مصرية.