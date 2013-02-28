السلطات الليبية تعيد فتح الحدود البرية مع مصر

أعلن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، الخميس، أنه تم فتح الحدود البرية مع مصر بعد إغلاقها في الأيام الماضية بسبب ما وصفه بالأوضاع الأمنية.

ويأتي ذلك بعد مشاكل على الحدود في أعقاب فرض السلطات الليبية تأشيرة دخول للمصريين.

واعتبر المصريون من جهتهم، أن إجراءات الحصول على التأشيرة صعبة للغاية، وتتطلب وقتاً طويلاً لاستخراجها، وهي مسألة معقّدة.

ويُعدّ منفذ "السلوم - مساعد" من أهم المنافذ الحدودية للبلدين من ناحية تنقّل الأفراد والبضائع.

وأقدمت الحكومة الليبية على غلق حدودها مع كافة دول الجوار الحدودية في الذكرى الثانية للاحتفال بالثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي، وعزت الحكومة ذلك لأسباب أمنية.