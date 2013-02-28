تعداد المصريين يلامس 92 مليوناً في الواحدة و50 دقيقة غداً

مع دقات الساعة الواحدة و50 دقيقة غداً سيصل عدد سكان مصر داخل الجمهورية إلى 84 مليون نسمة بزيادة مليون نسمة خلال ستة أشهر‏,‏ حيث كان 83 مليوناً في‏3‏ أغسطس/آب الماضي، وذلك وفق ما أشارت إليه الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال اللواء أبوبكر الجندي, رئيس الجهاز, وفق صحيفة "الأهرام" المصرية، إن عدد المصريين بالخارج - طبقاً لتقديرات وزارة الخارجية - بلغ 8 ملايين، وبذلك يكون العدد الإجمالي بالداخل والخارج 92 مليون نسمة.

وأضاف أن محافظة القاهرة سجّلت أعلي نسبة في عدد السكان, وهي 10.7%, تليها محافظة الجيزة 8.6%, ثم الشرقية 7.4%, بينما سجلت أقل نسبة بمحافظة جنوب سيناء 0.2%, وسبقها الوادي الجديد 0.3%, والبحر الأحمر 0.4%.

وأوضحت مؤشرات توزيع السكان وفقاً للمساحة تركز سكان مصر في 7.7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصة بالوادي والدلتا, وتبلغ الكثافة السكانية 1092 نسبة للكيلومتر المربع للمساحة المأهولة, وقد سجلت أعلي كثافة سكانية بمحافظة القاهرة نحو 47 ألف نسمة للكيلومتر المربع تليها الجيزة, بينما سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة السويس 6.6 نسمة للكيلومتر المربع تليها جنوب سيناء 9.7 نسمة.

