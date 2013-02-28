مصر.. "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تعلن عن نفسها رسمياً



في أول ظهور علني لها أعلنت جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بمصر أنها بدأت اليوم الخميس أول أعمالها الجماهيرية لتوعية المصريين بحقيقة ومعنى النهي عن المنكر. وفي سياق ذلك يعقد ائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول لقاءاته الجماهيرية مساء اليوم الخميس بأحد المساجد بمنطقة السيدة زينب.

وأوضحت الجماعة في بيان لها أنها ستبدأ المرحلة الأولى من عملها بتوعية الناس توعية دينية واتخاذ منهج النصح والإرشاد، أولا لإقناع الناس بمدى أهمية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تطبيق النهي عن المنكر.

ورصدت اليوم "العربية.نت" ظهور مجموعات من الأمر بالمعروف في محطات المترو تدعو المواطنين للتمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيقها، ووقف أحد أفراد الجماعة داخل إحدى عربات مترو خط "شبرا الخيمة "خاطباً في الناس وداعياً إلى ترك المنكرات، مثل التدخين وعدم سماع الأغاني".

وفي أحد النوادي الصحية بمنطقة القاهرة الجديدة دخلت مجموعة من السيدات المنتقبات إلى النادي بدعوى نصح النساء اللاتي يرتدن النادي، على اعتبار أن ما يفعلنه داخل هذا النادي من المحرمات، ولكن نساء النادي طاردنهن بالأحذية خارج النادي، وانتشرت هذه الواقعة في القاهرة الجديدة وأصبحت حديث المواطنين.

ومن جانبه صرح هشام العشري، مؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لـ"بوابة الأهرام" بأنه سيعقد أول لقاء جماهيري لتوضيح آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد صلاة العشاء اليوم الخميس بمنطقة السيدة زينب.

ومن المقرر، أن يتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الأمور السياسية، حسب قول مؤسس الائتلاف، والذي أكد أنه ضد الأحزاب السياسية وحتى التي انطلقت على أساس ديني، لأنها من التحزب وديننا يأمرنا بالتجمع وليس التفرق.

يرفض أيضا العشري، فكرة تقسيم القوى الإسلامية إلى أكثر من جماعة على سبيل الذكر، "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية" و"الدعوة السلفية"، فهو يجدها أيضا "تحزباً" وينادي بتجمعها في كيان واحد.