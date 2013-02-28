نشطاء يطلقون دعوة للاحتجاج ضد الإخوان على طريقة "هارلم شيك"

تحت شعار "مستمرين وفي السخرية مبدعين"، أطلق عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوة لأداء رقصة "هارلم شيك Harlem Shake"، مساء الخميس، أمام مقر جماعة "الإخوان المسلمين" بضاحية المقطم بالقاهرة، مشيرين إلى أن ذلك استكمال لما كان الخميس الماضي من تنظيم دورة كرة قدم أمام المقر، واحتجاجاً على ما وصفوه باستحواذ "الإخوان المسلمين" على السلطة.

وقال الداعون في بيان دعوتهم، التي لاقت استجابة عدد تخطى الـ1800 من مرتادي الموقع: "بعد موضوع دورة الكرة ده، قلنا لازم نعمل نشاط عند المقر كل يوم خميس، بعيداً عن التظاهر والوقفات والكلام ده، لازم نروح نعمل حاجة كل أسبوع علشان الملل".

وأكدوا بحسب ما ورد في صحيفة "المصري اليوم" أن الرقصة التي سيؤدونها أمام مقر جماعة "الإخوان المسلمين" ستكون "بدون خلع الملابس، على عكس التقليد المتبع في تلك الرقصة"، كما طالبوا بابتكار أي أفكار جديدة، بجانب الحضور بأعداد كبيرة.

وشرح فريد فردو، وهو أحد الداعين للفعالية، التفاصيل النهائية لها، مطالباً بالالتزام بموعد تجمع المشاركين في السادسة، لتبدأ الفعاليات في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة (1730 تغ).

وأشار إلى أن زي المشاركين يجب أن يكون تنكرياً حتى "يليق مع الرقصة والحدث"، مقترحاً على الحضور ارتداء أزياء مثل "الجلابية" أو اتخاذ أشكال مثل "الخروف أو ميكي"، محذراً من أن من سيقوم بـ"خلع التيشرتات" أو "ارتداء المايوه" سيتم حرمانه من المشاركة في الفعالية.

كما طالب أدمن الصفحة بأن يشارك الحضور بلافتات تحمل عبارات ساخرة، منوها بأن مدة الفيديو المصور للرقصة الأساسية Harlem Shake ستكون 30 ثانية، تعقبها حوالي 20 ثانية هتافات، والزمن الكامل للفعالية أمام مقر "الإخوان المسلمين" "لن يتجاوز 10 دقائق".

واختتم مؤكداً أن "الغرض الرئيسي من الدعوة هو الرقص، وليس أي شيء آخر، لأن الدعوة ساخرة"، مشدداً على التزام الجميع بالسلمية و"عدم الانسياق خلف أي استفزاز أو أي تحريض علي المقر، لأننا لم ندع للتحريض على أي عمل غير الرقصة".

وعن "هارلم شيك Harlem Shake"، الرقصة المختارة للفعالية، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة، في عدة بلدان عربية، وهي تعود في الأصل إلى حي "هارلم"، الخاص بالزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ابتكرها أحد سكان الحي ويدعي "أل بي" عام 1981، لتنتشر فيما بعد بحركات مختلفة ومتطورة عن حركاتها الأولى، وهي تعتمد بالأساس على أداء حركات سريعة بالكتف واليدين.