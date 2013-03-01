تظاهرات ضد نجل مرسي بعد إهانته ضابط تأمين منزل الرئيس

دعت القوى الثورية بالشرقية للتظاهر اليوم، عقب صلاة الجمعة، أمام منزل الرئيس مرسي للتضامن مع الضابط الذي تعرض للإهانات من نجل الرئيس الأصغر "عبدالله"، حيث يتم الآن محاولة للتصالح، ومن المقرر أن تخرج التظاهرات من مسجد الفتح المجاور لمنزل الرئيس.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من الخدمات المُعينة يفيد بوقوع مشادة بين نجل الرئيس الأصغر وملازم أول "أحمد حمدي" الضابط المُعين بخدمة تأمين منزل الرئيس، وأنه أثناء قيام الضابط بعمله حضر نجل الرئيس وبرفقته صديق له، وهما يستقلان سيارة لا تحمل أرقاماً تابعة لرئاسة الجمهورية، وعندما طالبه الضابط بالتوقف.. وقال له "أنت مش عارف أنا مين" وحدثت مشادة بينهما.

وعقب ذلك نظم50 ضابط شرطة وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس ورفضوا مباشرة عملهم إلا بعد حصول الضابط على حقه.

