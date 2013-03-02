مصر.. الحكومة تلجأ إلى أئمة المساجد لدعوة الناس للانتخاب

طالب الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في مصر، بتوجيه المواطنين نحو الإيجابية والمشاركة في الانتخابات من دون توظيفهم للانتصار لفصيل أو حزب.

ولفت عفيفي إلى أن على الداعية عرض الأسس العامة للاختيار من منظور الإسلام وترك حرية الاختيار لعامة الناس، مشدداً على أن من تثبت مخالفته لتلك التعليمات سيحال للتحقيق.

يأتي هذا في وقت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب السبت المقبل ولمدة 8 أيام تنتهي في 17 مارس/آذار.

وحظرت اللجنة الدعاية الدينية للمرشحين والناخبين، سواء أمام اللجان الانتخابية أو دور العبادة، مؤكدة أنه سوف يتم التحقيق فوراً في أي بلاغات تشير إلى اختراق هذا الحظر، وتصل العقوبة إذا تم ذلك إلى شطب المرشح.

