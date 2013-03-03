باسم يوسف يضبط مرشد الإخوان أثناء تلقين مرسي

عرض الإعلامي المصري، باسم يوسف، خلال برنامجه "البرنامج" الذي يقدمه على قناة "سي بي سي"، الجمعة، فيديو أثناء الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي، الرئيس المصري، قبيل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.

ويظهر، من خلال مقطع الفيديو، الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، يهمس في أذن الدكتور مرسي، للحديث عن القصاص، ويقول له بصوت منخفض "القصاص"، ولكن الرئيس مرسي لم يسمعه، فكررها المرشد عدة مرات، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ويشن يوسف في برنامجه الساخر هجوما حادا على مرسي والإخوان والتيارات الإسلامية بصفة عامة. واستطاع برنامجه أن يحقق شهرة واسعة في فترة زمنية قصيرة.

ويحاول مرسي النأي بنفسه عن تأثير جماعة الإخوان المسلمين، وسط اتهامات من القوى السياسية لمكتب الإرشاد في الجماعة بالتدخل في شؤون الحكم.

وقال مرسي في آخر حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "المحور" الخاصة الأسبوع الماضي إن نشأته وتكوينه تعود إلى جماعة الإخوان.

ورشحت جماعة الإخوان، مرسي لانتخابات الرئاسة في اللحظات الأخيرة قبيل إغلاق باب الترشح، عقب استبعاد خيرت الشاطر من قائمة الترشح.

ونجح مرسي في اجتياز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وخاض المرحلة الثانية والأخيرة في مواجهة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وفاز بفارق ضئيل.

وسجلت شعبية مرسي تراجعا كبيرا، في ظل تصاعد حركة احتجاج شعبي ضد حكمه وضد جماعة الإخوان في عدد من المحافظات المصرية، وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين منذ تولي مرسي الرئاسة في يونيو/حزيران الماضي.