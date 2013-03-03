فيديو راقص لناشطين في "الإخوان" يحرج الجماعة

حاول أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المصرية حذف فيديو نُشر على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الإخوان وهي ترقص الـ "هارلم شيك" للسخرية من جبهة الإنقاذ الوطنية، وذلك رداً على معارضين أدوا تلك الرقصة، رفضاً لسياسة الرئيس المصري، محمد مرسي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الأحد.

وعملت الجماعة على سحب الفيديو بعد أن تمكن رواد الموقع من التعرف على هوية الشخص الذي يرقص عاري الصدر، في محاولة لتقليد مقدم البرامج، إبراهيم عيسى، ليتضح أنه عضو اللجان الإلكترونية الإخوانية الناشط، أحمد المغير، وهو الأمر الذي لم ينكره الأخير.

واستخدم ناشطون معارضون للرئيس المصري مؤخراً رقصة "هارلم شيك" كأداة للتعبير عن احتجاجهم، وذلك أمام مقر جماعة الإخوان في منطقة المقطم بالقاهرة.

وتسعى جماعة الإخوان إلى مواجهة حملات إلكترونية شرسة تستهدفها من جانب المعارضة.

