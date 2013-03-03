دعوات غاضبة للتظاهر اليوم بالقاهرة والإسكندرية

أعلن نشطاء وقوى ثورية عن تنظيم تظاهرات غاضبة، اليوم السبت، بالقاهرة والإسكندرية تضامناً مع ثوار المنصورة، ضد ما اعتبروها "حرباً" أعلنتها وزارة الداخلية على الشعب المصري، وضد نظام الرئيس محمد مرسي الذي وصفوه بأنه "قاتل للشعب"، على حد قولهم.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرات من ميدان طلعت حرب في الثالثة عصرا، وذكرت "الأهرام" أن سبب المظاهرات هو للتضامن مع ثوار المنصورة، واحتجاجا على ما يحدث بها من أحداث مؤسفة وانتهاكات ضد المدنيين العزل.



خاصة بعد ما تردد من أنباء حول سقوط 4 شهداء تم دهس أحدهم بمدرعة أمن مركزي، وانتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لإصابات بالغة الصعوبة بالخرطوش.



لافتين إلى أن الأسلحة التي تستخدمها الداخلية في فض التظاهرات السلمية مؤخرًا تختلف عن تلك التي تم استخدامها من قبل في خطورة الإصابات التي تحدثها بأجساد المصابين.

وأعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركتهم في تلك التظاهرات، بالإضافة إلى حركة ثورة الغضب المصرية الثانية وتحالف القوى الثورية وحركة شقائق الثورة وحركة الضمير وحركة شباب من أجل العدالة والحرية.