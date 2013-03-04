الاتحاد الأوروبي: مصر طلبت إشرافنا على الانتخابات

كشف ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بدول جنوب المتوسط، برناردينو ليون، عن تلقي الاتحاد خطاباً رسمياً من الحكومة المصرية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقرر لها نهاية أبريل/نيسان المقبل، نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"، الجمعة.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي نصح جبهة الإنقاذ المعارضة، التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، بالمشاركة، واصفاً احتمالات عودة الجيش إلى الساحة السياسية من جديد، والتي تنادي بها بعض القوى، بأنها "نكسة كبرى".

وأشار ليون في مؤتمر صحافي بالقاهرة، الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد أكثر من مرة أنه شريك وداعم لمصر في عملية التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي لمصر ليس سهلاً، وأن الصندوق الدولي يدرس توفير الدعم الدولي لمصر.

وحول دور الجيش في المرحلة المقبلة، أكد أن "الدعوة إلى عودة الجيش لأداء دور سياسي في المرحلة الانتقالية ستكون نكسة كبرى للمرحله الانتقالية".

وقال: "من خلال تواصلي مع قادة الجيش، أبدوا عدم الرغبة في لعب دور سياسي، وأعتقد أن مشاركتهم في الحياة السياسية غير محببة".